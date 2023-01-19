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«Укренерго» прогнозує менше споживання електроенергії, але дефіцит залишається суттєвим
11:50 19.01.2023 |
Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки 75% споживання.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Наголошується, що дефіцит сформувався внаслідок російських ракетних та дронових атак, під час яких були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Зокрема, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
"До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вчора "Укренерго" завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України та забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.
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