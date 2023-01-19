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АНАЛІТИКА

Попри значний дефіцит в енергосистемі Київ може у четвер повернутися до графіків

 

Після середи, протягом якої у Києві тривали екстрені відключення електроенергії, столиця у четвер може повернутися до графіків.

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначає, що столиця вже максимально наблизилася до стабілізаційних графіків. "Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього", - розповів Коваленко..

Проте, наголошують у Yasno, дефіцит залишається значним. У середу обсяги споживання становили 952 МВт вдень, а на четвер Укренерго надав обмеження у 938 МВт вдень. Це означає, що відключення будуть стосуватися, зокрема, світло-сірої зони графіку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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