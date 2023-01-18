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АНАЛІТИКА

Внаслідок ракетної атаки РФ 14 січня пошкоджені 9 блоків ТЕС, - Шмигаль

 

Внаслідок ракетної атаки Росії 14 січня пошкоджені 9 блоків теплових електростанцій (ТЕС).

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 17 січня, передають Українськi Новини.

"Зазнали пошкоджень об'єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", - сказав він.

Водночас Шмигаль наголосив, що енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою.

Він зазначив, що у цілодобовому режимі тривають ремонти й ведеться робота над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.

"В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро. З останніх надходжень - це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією. Дякуємо кожному за підтримку!", -підкреслив він.
За матеріалами: Українські Новини
 

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