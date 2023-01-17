Світло-сірі зони графіку наразі найшвидше означають відключення - Yasno

16 січня, на Київ було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає Укрінформ.

"Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - наголосив Коваленко.

Він зазначив, що наразі спостерігається значний дефіцит в генерації електроенергії - зокрема, через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу, і цей брак компенсувати неможливо.

Крім того, пошкоджені ТЕС, які зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Через це намагаються використовувати гідроелектростанції, які теж потребують часу на відновлення.

"І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - підсумував Коваленко.

