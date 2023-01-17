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Світло-сірі зони графіку наразі найшвидше означають відключення - Yasno
08:55 17.01.2023 |
16 січня, на Київ було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600.
Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає Укрінформ.
"Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - наголосив Коваленко.
Він зазначив, що наразі спостерігається значний дефіцит в генерації електроенергії - зокрема, через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу, і цей брак компенсувати неможливо.
Крім того, пошкоджені ТЕС, які зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Через це намагаються використовувати гідроелектростанції, які теж потребують часу на відновлення.
"І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - підсумував Коваленко.
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