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АНАЛІТИКА

«Укренерго» на понеділок підняла нічний ліміт на 8,9% і денний на 4,7%

 

НЕК "Укренерго" на понеділок, 16 січня, зберегла цілодобові ліміти енергоспоживання для обласних енергопостачальних компаній (обленерго), повернуті з 14 січня, і підняла їх приблизно на 8,9% уночі та на 4,7% вдень.

Як повідомила, зокрема, "Полтаваобленерго", компанії доведено нічний ліміт (з 00:00 до 7:00) за потужністю в області 390 МВт, а з 7:00 до 24:00 - 450 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність становила 812 МВт.

На 15 січня ліміти становили відповідно 358 МВт та 430 МВт, тоді як напередодні останньої російської ракетної атаки "Укренерго" планувало скасувати нічний ліміт, а денний встановило на рівні 487 МВт.

У свою чергу компанія "Прикарпаттяобленерго" повідомила, що на понеділок отримала нічний ліміт з 00:00 до 7:00 - 198,92 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 275,33 МВт.

На 14 січня "Укренерго" довела компанії ліміти відповідно 182,6 МВт та 262,89 МВт, а перед ракетною атакою у п'ятницю денний ліміт становив 297,89 МВт.

Раніше "Укренерго" зазначало, що вихідні та потепління давали надію на послаблення обмежень, проте через черговий масовий російський ракетний удар у суботу і неділю їх довелося навпаки збільшити.
За матеріалами: Українські Новини
 

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