Азербайджан передав Україні чергову партію енергообладнання

Азербайджанська "Азеренерджі" передала україну другу частину допомоги для енергетичного сектору України - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго України.

Перша партія обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілена між енергетичними компаніями та передана в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.

Раніше повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію із 1300 генераторів у межах загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна наразі домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВ.