Фінансові новини
- |
- 13.01.23
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азербайджан передав Україні чергову партію енергообладнання
16:45 13.01.2023 |
Азербайджанська "Азеренерджі" передала україну другу частину допомоги для енергетичного сектору України - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.
Про це йдеться в повідомленні Міненерго України.
Перша партія обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілена між енергетичними компаніями та передана в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.
Раніше повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію із 1300 генераторів у межах загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн.
До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна наразі домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
|Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Одразу 11 суден з агропродукцією вийшли з портів України після трьох днів негоди, черга на перевірку перевищила 100
|У Мінекономіки розраховують невдовзі повернутись до аукціонів при закупівлях на Prozorro
|Азербайджан передав Україні чергову партію енергообладнання
|Середня пенсія в Україні зросла до 4623 грн, але понад 60% пенсіонерів отримують менше
|Упродовж тижня автогаз на АЗС втратив майже гривню
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2022 зріс у 2,3 раза – Держстат
Бізнес
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099