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Джильберт Честертон
Молдова відкриє можливість імпорту неросійського газу для українських замовників
13:57 12.01.2023 |
Уряд Молдови схвалив рішення, за яким для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування газу неросійського походження Трансбалканським коридором з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або газу азербайджанського видобутку.
Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України, пише "Європейська правда".
Уряд Молдови затвердив зміни до законодавства, що відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з'єднання з Україною. Раніше цей механізм використовувався переважно замовниками із самої Молдови.
Для міжнародних партнерів України цей крок відкриває можливість зберігати газ, доставлений в LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.
"Це важливе рішення і для безпеки постачання та розвитку ринку газу України, і для планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови. Воно без сумніву сприятиме безпеці постачання газу в країни Центрально-Східної Європи", - прокоментувала директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.
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