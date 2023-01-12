Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергетики відновили понад половину пошкоджених об’єктів інфраструктури, необхідних для опалення

 

Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - зазначив він.

За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.

"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов'язково пройдемо і другу", - наголосив Чернишов.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,0767
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0419  0,02 0,05 40,6968  0,05 0,11
EUR 41,9732  0,02 0,06 43,0419  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес