Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергетики відновили понад половину пошкоджених об’єктів інфраструктури, необхідних для опалення
12:45 12.01.2023 |
Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - зазначив він.
За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.
"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов'язково пройдемо і другу", - наголосив Чернишов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
ТОП-НОВИНИ
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
|Герасимов замість Суровікіна. Що означає зміна керівництва угруповання військ РФ проти України
|Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Середня ціна автогазу знизилась до 28,55 грн/л
|Нафта стабільна на тлі сподівань на попит у Китаї, та обережності перед даними про інфляцію в США
|Офіс «інвестнянь» створив портфель проєктів на понад $2 мільярди
|Енергетики відновили понад половину пошкоджених об’єктів інфраструктури, необхідних для опалення
|Роботодавці у 2023 році не зобов’язані індексувати заробітну плату - Держпраці
|Світла може стати більше. «Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні
Бізнес
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц