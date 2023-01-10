Фактична ціна реалізації газу в грудні знизилася на 9,2% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у грудні 2022 року становила 26 тис. 199,24 грн. за 1 тис. куб. м, що на 9,2% менше ніж у листопаді (28 тис. 855,75 грн), повідомило Міністерство економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

НАК "Нафтогаз України" у листопаді (на грудень) не укладала договорів купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (ОТР - УЕБ, УІБ, УМВБ), а середньозважена ціна продажу газу іншими учасниками ринку (без урахування НАК та її "дочок") на ОТР становила 25 тис. грн/тис. куб. м.

Ця ціна менша за середні ціни UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) на наступний місяць на умовах передоплати, на підставі яких і було встановлено ФЦР на грудень розміром 26 тис. 199,24 грн/тис. куб. м.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.





До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.