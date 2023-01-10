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Чотири європейські оператори АЕС перейшли до Паризького центру WANO з московського
23:19 09.01.2023 |
Чотири європейські компанії перейшли з московського до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
Так, слідом за "Енергоатомом" до Паризького центру ВАО АЕС приєдналися чеська компанія CEZ, словацька Slovenské Elektrárne, фінська Fortum та угорська MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.
Приєднання набуло чинності з 1 січня 2023 року.
Раніше зазначені підприємства звернулися до керівництва ВАО АЕС зі спільним запитом про перехід до іншого регіонального центру.
Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації атомних станцій, щоб її члени, експлуатуючи свої АЕС, могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня їх безпеки та надійності.
В "Енергоатомі" нагадали, що 31 березня 2022 року всі українські АЕС після 33 років перебування у московському центрі ВАО АЕС були переведені до Паризького.
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