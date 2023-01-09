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З нового року зріс інтерес європейських трейдерів до українських газотранспортних потужностей - ОГТСУ
16:46 09.01.2023 |
З початку 2023 року зріс інтерес європейських трейдерів до української газотранспортної системи (ГТС) та підземних газосховищ (ПСГ) на тлі зниження ціни на газ у ЄС та заповнюваності сховищ на 80%.
"З нового року інтерес до українських потужностей зростає. Адже ціна газу на європейських хабах опустилась до довоєнного рівня. Європейські сховища заповнені на понад 80% та відновлюють сезон закачування", - повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) у телеграм-каналі у понеділок.
Як зазначили у компанії, різниця між цінами на короткостроковому та довгостроковому ринку ще восени 2022 року підштовхнула європейців закачувати газ, зокрема, до українських сховищ.
"Адже оператори газотранспортної системи і підземних сховищ пропонують привабливі продукти для замовників послуг - гнучкі та зручні", - наголосили в ОГТСУ.
У 2022 році послугами української ГТС скористалися трейдери з Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови, які зберігали газ в українських сховищах або користувалися short-haul.
"Газ з Польщі транспортувався до Словаччини через Україну, а Молдова нарешті впровадила віртуальний реверс і активно користується українськими сховищами для зберігання власного запасу газу на зиму", - доповнили в компанії.
Нині в Україні зберігають свій газ понад 1 тис. замовників із 26 країн світу.
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