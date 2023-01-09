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Три напрямки. Україна вибудувала стратегію із захисту енергетики, - Financial Times
09:18 09.01.2023 |
Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зазначається, що Росія проводить систематичну кампанію, зосереджену на знищенні трансформаторів, які розташовані в ключових вузлах системи розподілу електроенергії, а не самих електростанцій.
За словами енергетичних експертів, мета полягає у тому, аби розбити мережу на ізольовані острови та запобігти передачі електроенергії між регіонами.
Так, збереження системи в робочому стані з настанням зими стало надважливим завданням як для України, так і для її західних союзників.
Першим кроком був захист 50 важливих об'єктів за допомогою поставлених із Заходу систем протиповітряної оборони, таких як ракети класу "земля-повітря" Nasams. До того ж, для збивання безпілотників використовуються старіші підходи у стилі Другої світової війни, такі як кулемети.
Другий напрямок стратегії України - це передбачення атак та навчання. Керівники галузі проводять щоденні відеодзвінки з Міністерством енергетики та іншими урядовими колегами, щоб бути в курсі ситуація, що швидко розвивається.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що для того, аби зменшити вразливість системи, пільговий період до 60 хвилин, наданий українськими системами оповіщення, використовується для відключення системи з тимчасовими відключеннями. Так, якщо якісь ракети пролітають, енергетики налаштовують систему та протиповітряну оборону для кращого захисту.
Третій напрямок - ремонт. Більша частина електромережі України використовує стару радянську систему. Вона працює при вищій напрузі, ніж у ЄС, що робить її несумісною із західним обладнанням, яке потім не можна використовувати для заміни пошкодженого обладнання.
Найбільш серйозний дефіцит серед трансформаторів 750 кВ. Хоча деякі замінники були отримані з колишніх комуністичних країн, таких як Литва, більшість із зруйнованих доводиться відбудовувати.
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