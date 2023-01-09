Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Три напрямки. Україна вибудувала стратегію із захисту енергетики, - Financial Times

 

Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Росія проводить систематичну кампанію, зосереджену на знищенні трансформаторів, які розташовані в ключових вузлах системи розподілу електроенергії, а не самих електростанцій.

За словами енергетичних експертів, мета полягає у тому, аби розбити мережу на ізольовані острови та запобігти передачі електроенергії між регіонами.

Так, збереження системи в робочому стані з настанням зими стало надважливим завданням як для України, так і для її західних союзників.

Першим кроком був захист 50 важливих об'єктів за допомогою поставлених із Заходу систем протиповітряної оборони, таких як ракети класу "земля-повітря" Nasams. До того ж, для збивання безпілотників використовуються старіші підходи у стилі Другої світової війни, такі як кулемети.

Другий напрямок стратегії України - це передбачення атак та навчання. Керівники галузі проводять щоденні відеодзвінки з Міністерством енергетики та іншими урядовими колегами, щоб бути в курсі ситуація, що швидко розвивається.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що для того, аби зменшити вразливість системи, пільговий період до 60 хвилин, наданий українськими системами оповіщення, використовується для відключення системи з тимчасовими відключеннями. Так, якщо якісь ракети пролітають, енергетики налаштовують систему та протиповітряну оборону для кращого захисту.

Третій напрямок - ремонт. Більша частина електромережі України використовує стару радянську систему. Вона працює при вищій напрузі, ніж у ЄС, що робить її несумісною із західним обладнанням, яке потім не можна використовувати для заміни пошкодженого обладнання.

Найбільш серйозний дефіцит серед трансформаторів 750 кВ. Хоча деякі замінники були отримані з колишніх комуністичних країн, таких як Литва, більшість із зруйнованих доводиться відбудовувати.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3733
  0,4040
 1,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9703  0,01 0,02 40,8027  0,03 0,08
EUR 41,6857  0,13 0,31 42,8537  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес