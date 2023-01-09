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АНАЛІТИКА

Втрати українських вітропарків у війні з росією перевищують €550 мільйонів - Міненерго

 

Втрати внаслідок знищення, пошкодження або викрадення російськими загарбниками обладнання вітропарків перевищують 50 млн євро, ще понад 500 млн євро втрачено від вимушеного простою.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков у своїй колонці в Економічній правді, передає Укрінформ.

«Станом на 24 лютого 2022 року загальна встановлена потужність українських вітроелектростанцій (без тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму) складала 1,67 ГВт - фактично як два атомні енергоблоки. Але розпочалася війна. Майже всі вітряні електростанції Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей з перших днів опинилися у фронтовій чи окупованій зоні. За попередніми оцінками, втрати від знищеного, пошкодженого або викраденого обладнання вітропарків становить більше 50 млн євро. Ще понад 500 млн євро втрачено від вимушеного простою», - зауважив Демченков.

За його словами, 80% вітрової генерації України на сьогодні виведено з ладу або захоплено, а проєкти з будівництва 11 наземних вітропарків загальною потужністю майже 1 ГВт через війну поставлено на паузу.

На думку заступника міністра, розвиток проєктів відновлюваної енергетики може суттєво змінити економічний ландшафт повоєнного українського Півдня, а також зміцнити енергетичну безпеку України й Європи загалом.

«Поки триває війна і ми не можемо залучати масштабні інвестицій у ВДЕ, необхідно використати цей час для роботи із законодавством та підготовки проєктних пропозицій. Зокрема, щодо офшорного вітру, переходу від зеленого тарифу до ринкових механізмів стимулювання сектору і прийняття закону про гарантії походження енергії», - резюмував посадовець.

Як повідомлялося, Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.
 

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