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АНАЛІТИКА

ОАЕ передали Україні велику партію генераторів – 2500 штук за два тижні

 


Об'єднані Арабські Емірати передали Україні велику партію генераторів - 2500 штук за два тижні, повідомила в п'ятницю пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Перша частина - 1200 генераторів - прибула до України в кінці грудня. Їх відправили до регіонів, які найбільше постраждали від вторгнення. Це були Херсонська, Донецька, Луганська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Київська області.

У п'ятницю, 6 січня, Україна отримала ще 1300 одиниць. Генератори з нової партії передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Допомога надається в межах загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на $100 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ОАЕ
 

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