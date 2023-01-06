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ОАЕ передали Україні велику партію генераторів – 2500 штук за два тижні
15:49 06.01.2023 |
Об'єднані Арабські Емірати передали Україні велику партію генераторів - 2500 штук за два тижні, повідомила в п'ятницю пресслужба Фонду гарантування вкладів.
Перша частина - 1200 генераторів - прибула до України в кінці грудня. Їх відправили до регіонів, які найбільше постраждали від вторгнення. Це були Херсонська, Донецька, Луганська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Київська області.
У п'ятницю, 6 січня, Україна отримала ще 1300 одиниць. Генератори з нової партії передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.
Допомога надається в межах загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на $100 млн.
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