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АНАЛІТИКА

«Укренерго» попереджає про погіршення ситуації з електроенергією через похолодання та пошкодження електростанцій

 

Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. До всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення", - наголосили у компанії.

Водночас наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС", - попередили в "Укренерго".

Тож енергетики закликають українців розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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