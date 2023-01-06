Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії, - Галущенко

Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства.

"Однак навантаження на теплову генерацію зберігатиметься протягом усього року. Ми втратили близько 90% вітрової генерації та до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація нестиме значне навантаження", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, основне навантаження цього року навіть у літню пору року ляже на об'єкти теплової електрогенерації. Він також зазначив, що наразі основне завдання в енергетичній сфері України - пройти осінньо-зимовий період.