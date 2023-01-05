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АНАЛІТИКА

В уряді анонсували створення мережі мініелектростанцій

 

З метою унеможливити тривале виведення енергосистеми України з ладу, уряд планує низку заходів для запуску системи вітчизняних мініелектростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Їх призначення - убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії. Мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації", - зазначається у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що мініелектростанції невеликі та не вимагають особливого обслуговування.

"Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням", - повідомили у Мінреінтеграції.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського Комітету з питань енергетики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус закликав бізнес розглянути можливість придбання газових мініелектростанцій для забезпечення себе електроенергією, оскільки проблеми в енергосистемі України не вирішаться найближчими місяцями.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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