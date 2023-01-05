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АНАЛІТИКА

Енергоспоживання в Україні продовжує зростати, складна ситуація – на сході та півдні країни, – «Укренерго»

 

Станом на 11:00 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Водночас через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

4 січня ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Як наголошують в "Укренерго", їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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