Фінансові новини
- |
- 05.01.23
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоспоживання в Україні продовжує зростати, складна ситуація – на сході та півдні країни, – «Укренерго»
11:52 05.01.2023 |
Станом на 11:00 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Водночас через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.
4 січня ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Як наголошують в "Укренерго", їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
|Корупція у «зерновому коридорі». Хто зганьбив найважливіший для України проект
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна експортувала майже 39 мільйонів тонн агропродукції
|Пальне на АЗС дешевшає
|Нафта відновлюється після, найбільшого за останні десятиліття, падіння на початку року
|Енергоспоживання в Україні продовжує зростати, складна ситуація – на сході та півдні країни, – «Укренерго»
|Мала приватизація та оренда держмайна забезпечили 2 млрд гривень надходжень до держбюджету у 2022, - ФДМУ
|АРМА передали завод м'ясних напівфабрикатів «Єрмоліно» вартістю понад 350 мільйонів
Бізнес
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц