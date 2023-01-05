Цей і наступний опалювальні сезони Україна житиме за рахунок власного видобутку - Галущенко

Теплова генерація нестиме значне навантаження і завдання вугільної галузі - забезпечити усі потреби для завершення поточного і проходження наступних опалювальних сезонів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час наради з проблемних питань діяльності державних вугледобувних підприємств, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Зараз основне завдання - пройти ОЗП. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. Росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ", - сказав Галущенко.

Міністр підкреслив, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об'єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

Він наголосив, що з огляду на завдані руйнування, зокрема об'єктам теплової генерації, розрахунки щодо балансу і споживання вугілля були відкориговані за підсумками листопада і грудня 2022 року.

"Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани", - резюмував Галущенко.

Під час наради, у якій взяли участь керівники шахт, профспілкових організацій гірників, а також народні депутати України, що входять до профільного парламентського комітету, обговорювалося широке коло питань роботи вуглевидобувних підприємств, зокрема їх фінансового та матеріального забезпечення, а також особливості діяльності в умовах воєнного часу.

Як повідомлялося, Галущенко раніше заявляв, що спричинена російською агресією криза на енергетичних ринках Європи показала, що Україна має розвивати вугільну галузь.

Станом на кінець листопада запаси вугілля на складах теплової генерації становили 1,3 млн тонн.