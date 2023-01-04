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АНАЛІТИКА

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ

 

На сьогодні Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та 600 генераторів потужністю понад 100 кВ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВ, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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