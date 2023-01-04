Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін компенсуватиме власникам індустріальних парків 100% вартості підключення до мереж
10:55 04.01.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 3 січня, затвердив Порядок компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Затвердженим порядком передбачено, що компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж підлягають до 100% вартості витрат (без врахування ПДВ) заявника, повʼязаних з підключенням або приєднанням до інженерно-транспортних мереж, а саме, до:
* системи передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);
* загальної мережі залізниць;
* мереж газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;
* інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення, які передбачають виділення коштів з державного бюджету та компенсацію відсотків за кредитами для створення індустріальних парків.
Наприкінці вересня Кабмін затвердив механізм використання вивільнених від оподаткування коштів для учасників індустріальних парків, вони можуть спрямовуватись на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.
7 вересня уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|В Україні зменшили розмір виплат безробітним
|Митниця не виконала план по зборам в 2022
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.01.23
|АРМА передали майже 800 мільйонів заарештованих активів російського олігарха
|Середні ціни на всі види пального знизилися
|Кабмін компенсуватиме власникам індустріальних парків 100% вартості підключення до мереж
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані