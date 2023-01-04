Кабмін компенсуватиме власникам індустріальних парків 100% вартості підключення до мереж

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 3 січня, затвердив Порядок компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Затвердженим порядком передбачено, що компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж підлягають до 100% вартості витрат (без врахування ПДВ) заявника, повʼязаних з підключенням або приєднанням до інженерно-транспортних мереж, а саме, до:

* системи передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);

* загальної мережі залізниць;

* мереж газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;

* інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення, які передбачають виділення коштів з державного бюджету та компенсацію відсотків за кредитами для створення індустріальних парків.

Наприкінці вересня Кабмін затвердив механізм використання вивільнених від оподаткування коштів для учасників індустріальних парків, вони можуть спрямовуватись на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.

7 вересня уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.