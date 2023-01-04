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Оператору ГТС можуть не повернути борг у 17 мільярдів – просить уряд втрутитися
08:47 04.01.2023 |
Оператори газорозподільних мереж заборгували Оператору газотранспортної системи 16,8 млрд грн, проте у ході їхньої передачі до єдиної компанії "Нафтогазу" борги можуть не повернути.
Про це йдеться у листі Оператора ГТС до Кабміну, Міненерго та НКРЕКП, що є в розпорядженні ЕП.
Віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко доручила розглянути цей лист за участі "Нафтогазу" та поінформувати про результати Кабмін та Оператора ГТС, про що йдеться у відповідному листі в розпорядженні редакції.
Так, зараз відбувається процес припинення договорів з діючими операторами газорозподільних систем (Операторами ГРМ). Проте цей процес не визначає механізму погашення їхньої заборгованості, яка виникла перед ОГТС, чи джерела покриття такої заборгованості. Наразі заборгованість діючих операторів газорозподільних систем перед ОГТС становить 16,8 млрд грн.
"Припинення дії договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових з діючими Операторами ГРМ та наступне зупинення/анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, викликає обґрунтовані побоювання відносно того, що заборгованість таких Операторів ГРМ перед Оператором ГТС не буде погашена", - йдеться в листі.
Зазначається, що тарифна виручка Оператора ГРМ є єдиним джерелом покриття витрат на здійснення господарської діяльності з розподілу газу. Натомість з моменту зупинення/анулювання ліцензії і припинення такої діяльності оператори ГРМ не матимуть коштів для погашенням заборгованості перед ОГТС
Відтак ОГТС просить призупинити процеси передачі газорозподільних систем в експлуатацію "дочки" "Нафтогазу" - "Газорозподільні мережі України", а також процес ліцензування "Газорозподільних мереж України" та зупинення ліцензій на право провадження діяльності з розподілу газу, виданої "Кіровоградгазу" до моменту вирішення питання погашення заборгованості.
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