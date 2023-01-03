На Київщині запроваджують нові графіки відключень світла

Із 3 січня у Київській області діятиму нові графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

* білий колір на графіку: в цей час планується включення світла;

* сірий колір на графіку: в ці години світла не буде;

* світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook, або в кол-центр", - наголосили у компанії.