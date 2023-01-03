«Енергоатом» вирішив вивести один енергоблок в ремонт

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" вирішила вивести один енергоблок в ремонт.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" передають Українські Новини.

"3 січня один з енергоблоків "Енергоатому" задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки. Під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 грудня о 07:00 до електромережі підключено дев'ятий енергоблок АЕС, який 18 грудня був виведений в ремонт для усунення зауважень.