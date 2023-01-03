Ситуація в енергосистемі повністю контрольвана – «Укренерго»

Станом на 11:00 2 грудня ситуація в енергосистемі України повністю контрольована, попри пошкодження, завдані в результаті нічної атаки російських агресорів енергетичній інфраструктурі, передає Енергореформа.

Про це овідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у Facebook, через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій до областей доведені ліміти споживання на вечірній період.

Разом з тим "Укренерго" звернула увагу на ускладнення ситуації з електропостачанням у Києві внаслідок нічної атаки росіян та застосування у зв'язку з цим аварійних відключень.

При цьому "Укренерго" зазначила, що відновлювальні роботи вже тривають.

Зі свого боку енергохолдинг ДТЕК у своєму телеграм-каналі повідомив, що у Києві застосовуються екстрені обмеження через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок терористичної атаки РФ у ніч на 2 грудня.

Як повідомляла українська влада, у цю ніч ППО збила понад 40 повітряних цілей ворога, зокрема, 22 з них - над столицею.