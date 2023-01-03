Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видобуток газу в Україні скоротився у 2022 році лише на 3%
15:59 02.01.2023 |
АТ «Укргазвидобування» у 2022 році, попри руйнування та окупацію частини виробничих об'єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу.
Як передає Укрінфом, про це повідомляє пресслужба АТ «Укргазвидобування».
«За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного), що лише на 3% менше, ніж за 2021-ий. Такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об'єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин Укргазвидобування перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 2022 рік Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику попереднього року. При цьому буровики компанії встановили одразу два рекорди з буріння за останні як мінімум 15 років: місячної і добової проходки.
Крім того, було виконало 74 гідророзриви пластів, досягнувши ще одного рекорду - найбільшої кількості операцій власним флотом на місяць. Так само компанії вдалося утримати на високому рівні кількість інших операцій: 191 капітальний ремонт свердловин, 486 операцій колтюбінговими установками, 2 333 геофізичні операції. Також було обладнано системами механізованого видобутку 141 свердловину - це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.
Як повідомлялося, у жовтні 2022 року буровий підрозділ Укргазвидобування - Укрбургаз - встановив рекорд із місячної проходки буріння, це 30 505 м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|В Україні уклали майже 42 тисячі земельних угод за період повномасштабної війни
|Міненерго призначило наглядову раду «Оператора ринку» електроенергії
|Бізнес погіршив очікування щодо своєї діяльності через обстріли та дефіцит електроенергії, – Нацбанк
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 76 мільярдів, – Мінфін
|Видобуток газу в Україні скоротився у 2022 році лише на 3%
|Продажі нових автомобілів в Україні впали до мінімуму з кінця 90-х років
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців