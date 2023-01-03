Видобуток газу в Україні скоротився у 2022 році лише на 3%

АТ «Укргазвидобування» у 2022 році, попри руйнування та окупацію частини виробничих об'єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу.

Як передає Укрінфом, про це повідомляє пресслужба АТ «Укргазвидобування».

«За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного), що лише на 3% менше, ніж за 2021-ий. Такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об'єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин Укргазвидобування перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2022 рік Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику попереднього року. При цьому буровики компанії встановили одразу два рекорди з буріння за останні як мінімум 15 років: місячної і добової проходки.

Крім того, було виконало 74 гідророзриви пластів, досягнувши ще одного рекорду - найбільшої кількості операцій власним флотом на місяць. Так само компанії вдалося утримати на високому рівні кількість інших операцій: 191 капітальний ремонт свердловин, 486 операцій колтюбінговими установками, 2 333 геофізичні операції. Також було обладнано системами механізованого видобутку 141 свердловину - це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року буровий підрозділ Укргазвидобування - Укрбургаз - встановив рекорд із місячної проходки буріння, це 30 505 м.