Закупівельні ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 24 лютого

Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня за увесь час після відкритого нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро. Це майже у п'ять разів нижча ціна, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше спадання ціни відбулося протягом грудня.

В останні дні грудня ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між 76 і 83 євро за мегават-годину.

Тенденцію до поступового спадання ціни на газ пов'язують з успішним заповненням сховищ перед холодною порою року, а далі - дуже теплою зимою.

Спадання ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала 1000 євро за мегават-годину, а в останні дні грудня складала вже 240 євро - мінімум з квітня. Водночас таке помітне зниження закупівельної ціни не обов'язково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.

Як повідомлялося, у багатьох європейських країнах початок 2023 року вже побив температурні рекорди.