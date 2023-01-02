Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Закупівельні ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 24 лютого

 

Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня за увесь час після відкритого нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро. Це майже у п'ять разів нижча ціна, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше спадання ціни відбулося протягом грудня. 

В останні дні грудня ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між 76 і 83 євро за мегават-годину.

Тенденцію до поступового спадання ціни на газ пов'язують з успішним заповненням сховищ перед холодною порою року, а далі - дуже теплою зимою. 

Спадання ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала 1000 євро за мегават-годину, а в останні дні грудня складала вже 240 євро - мінімум з квітня. Водночас таке помітне зниження закупівельної ціни не обов'язково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.

Як повідомлялося, у багатьох європейських країнах початок 2023 року вже побив температурні рекорди. 
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0370
  0,0860
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8839  0,01 0,01 40,8675  0,03 0,08
EUR 41,6946  0,02 0,06 42,9796  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес