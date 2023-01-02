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Блекаут в Україні можливий лише теоретично, – Міненерго
10:33 02.01.2023 |
Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що блекаут в Україні можливий лише в теорії. Енергетики напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.
Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, передає пресслужба Міненерго.
"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах", - зазначив Галущенко.
Він зауважив, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб'єктів, так і технічного балансування системи. І ці рішення доводять свою ефективність.
За словами міністра енергетики, через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.
"Основна наша мета - зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу - дотримувались графіків відключень", - зазначив очільник Міненерго.
Він наголосив, що зараз відбувається постійний моніторинг за дотриманням цих графіків, який проводять НКРЕКП, Держенергонагляд, Служба безпеки України.
"На жаль, є факти порушень, перш за все, з боку ОСР (обленерго). Тому ми вживаємо заходів, у тому числі щодо керівників", - сказав Галущенко.
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