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Партнери передали Україні 5000 генераторів у грудні. Ще 8000 прийдуть на початку 2023 року
21:12 30.12.2022 |
Україна протягом грудня отримала від урядів іноземних держав та неурядових організацій близько 5000 генераторів для забезпечення гуманітарних потреб, повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Ще 8000 генераторів різної потужності очікуються на початку 2023 року.
"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу. Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму", - цитує Кубракова пресслужба міністерства.
Генератори розподіляються відповідно до запитів та потреб регіонів - для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, "пунктів незламності", закладів охорони здоров'я та освіти.
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