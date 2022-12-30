Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Партнери передали Україні 5000 генераторів у грудні. Ще 8000 прийдуть на початку 2023 року

 

Україна протягом грудня отримала від урядів іноземних держав та неурядових організацій близько 5000 генераторів для забезпечення гуманітарних потреб, повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще 8000 генераторів різної потужності очікуються на початку 2023 року.

"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу. Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму", - цитує Кубракова пресслужба міністерства.

Генератори розподіляються відповідно до запитів та потреб регіонів - для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, "пунктів незламності", закладів охорони здоров'я та освіти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0370
  0,0860
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8787  0,07 0,16 40,8355  0,19 0,48
EUR 41,6703  0,19 0,45 42,9135  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес