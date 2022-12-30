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АНАЛІТИКА

НКРЕКП збільшила на 6% "зелений" тариф для ВДЕ-генерації на І квартал 2023 року

 

НКРЕКП переглянула у бік підвищення розмір "зелених тарифів" на 1 квартал 2023 року для всіх видів ВДЕ-генерації з урахуванням курсу євро, передає Енергореформа

Відповідні постанови ухвалено на засіданні регулятора 30 грудня.

Таким чином, виходячи із зазначених у додатках до постанов списків об'єктів ВДЕ-генерації та видів домашньої генерації, тариф на зазначений період буде на 6% вищим, ніж в останньому у кварталі 2022 року.

Як сказано в обґрунтуванні до проекту постанов, "зелені" тарифи на вироблену електроенергію суб'єктами господарювання, генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичними кооперативами та генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро, встановлено НБУ за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРЕКП у поточному кварталі.

До розрахунків прийнято середній офіційний курс гривні до євро за період з 30 листопада 2022 року до 29 грудня 2022 року на рівні 3863,0393 грн за 100 євро.
 

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