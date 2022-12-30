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В українських ПСГ зберігають газ понад 1100 іноземних компаній
16:49 30.12.2022 |
У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу замовляли послуги зі зберігання природного газу в підземних сховищах України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК «Нафтогаз України» у Телеграмі.
«Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу - Оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку.
Як повідомлялося, Україна як член Energy Community готова запропонувати до 10 млрд куб. м своїх потужностей для зберігання газу країнами ЄС.
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