В українських ПСГ зберігають газ понад 1100 іноземних компаній

У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу замовляли послуги зі зберігання природного газу в підземних сховищах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК «Нафтогаз України» у Телеграмі.

«Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу - Оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку.

Як повідомлялося, Україна як член Energy Community готова запропонувати до 10 млрд куб. м своїх потужностей для зберігання газу країнами ЄС.