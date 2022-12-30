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Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході - «Укренерго»
11:43 30.12.2022 |
Дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України станом на 11:00 30 грудня був на тому самому рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян у четвер, повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.
"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", - зазначили в компанії.
Енергосистема в плановому режимі відновлює нормальну роботу. Триває набір потужності генерації.
"Водночас унаслідок влучань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень", - поінформували в НЕК.
До всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.
"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати живлення споживачів, констатували в НЕК.
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