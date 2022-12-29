Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ціни на газ впали до рівня, який був до російського вторгнення в Україну

 

Європейські ціни на газ впали до рівня, який востаннє спостерігався до початку вторгнення Росії в Україну в лютому, після того, як тепла погода на континенті послабила побоювання з приводу нестачі газу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За даними компанії Refinitiv, що займається збором даних, ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед упав у середу до 76,78 євро за мегават-годину, що є найнижчим рівнем за останні 10 місяців, а потім піднявся до 83,70 євро.

У вівторок 83,2% газових сховищ ЄС були заповнені, показали дані галузевої організації Gas Infrastructure Europe. У травні ЄС встановив мету заповнити 80% своїх газових сховищ до початку листопада, щоб підготуватися до зими. У серпні цю мету було досягнуто, а до середини листопада вона досягла максимуму - понад 95%.

У четвер ціни на газ ще більше відскочили від 10-місячного мінімуму і досягли 85,50 євро за мегават-годину.

На Європу чекає ще кілька місяців опалювального сезону, і деякі керівники галузі вважають, що нестача енергії може стати проблемою і наступної зими. Однак трейдерам також довелося зважити наслідки рецесії, очікуваної в кількох великих європейських країнах, яка може знизити попит на енергію.

Ціни на газ у Великій Британії також знизилися з максимумів, досягнутих на початку цього року. У середу ціна на газ на добу наперед закрилася на рівні 155 пенсів за терм, порівняно з 200 пенсами за терм на початку 2022 року і більш ніж 500 пенсами за терм у серпні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8133  0,02 0,06 40,6410  0,03 0,08
EUR 41,4833  0,10 0,24 42,7060  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес