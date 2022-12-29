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Європейські ціни на газ впали до рівня, який був до російського вторгнення в Україну
22:11 29.12.2022 |
Європейські ціни на газ впали до рівня, який востаннє спостерігався до початку вторгнення Росії в Україну в лютому, після того, як тепла погода на континенті послабила побоювання з приводу нестачі газу.
Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За даними компанії Refinitiv, що займається збором даних, ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед упав у середу до 76,78 євро за мегават-годину, що є найнижчим рівнем за останні 10 місяців, а потім піднявся до 83,70 євро.
У вівторок 83,2% газових сховищ ЄС були заповнені, показали дані галузевої організації Gas Infrastructure Europe. У травні ЄС встановив мету заповнити 80% своїх газових сховищ до початку листопада, щоб підготуватися до зими. У серпні цю мету було досягнуто, а до середини листопада вона досягла максимуму - понад 95%.
У четвер ціни на газ ще більше відскочили від 10-місячного мінімуму і досягли 85,50 євро за мегават-годину.
На Європу чекає ще кілька місяців опалювального сезону, і деякі керівники галузі вважають, що нестача енергії може стати проблемою і наступної зими. Однак трейдерам також довелося зважити наслідки рецесії, очікуваної в кількох великих європейських країнах, яка може знизити попит на енергію.
Ціни на газ у Великій Британії також знизилися з максимумів, досягнутих на початку цього року. У середу ціна на газ на добу наперед закрилася на рівні 155 пенсів за терм, порівняно з 200 пенсами за терм на початку 2022 року і більш ніж 500 пенсами за терм у серпні.
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