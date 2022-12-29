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Зеленський схвалив пільгове ввезення Starlink і генераторів

 

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 грудня, підписав законопроєкт №8196 та пов'язаний із ним №8197 про короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Вони скасовують податки на ввезення генераторів та іншого подібного обладнання, а також Starlink. Норма діє до 1 травня 2023 року.

Також від ПДВ і мита звільнили технічну допомогу Енергетичного співтовариства.

Скасовується ліцензування зберігання пального для генераторів обсягом до 2000 літрів. Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби.

Фізичним особам жодні дозволи не потрібні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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