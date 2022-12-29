На Львівщині без світла понад 280 населених пунктів, відновити постачання планують до вечора

У Львівській області через обстріли зранку 29 грудня без електропостачання залишаються 470 тисяч абонентів, найважче подати світло до Львова та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі", - написав він.

Чиновник додав, що ж два попадання в електропідстанцію.

Пізніше Козицький додав, що без електроенергії залишаються 282 населені пункти, з них 76 частково.

У Львівобленерго повідомили, що вже відновлюють електропостачання після обстрілів.

"За інформацією диспетчерської служби "Львівобленерго" орієнтовно до 21:00 триватиме відновлення електропостачання на Львівщині у населених пунктах, які залишились без електроенергії після чергової атаки російських окупантів", - йдеться в повідомленні компанії.