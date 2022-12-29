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АНАЛІТИКА

Окупанти знову обстріляли одну з електростанцій ДТЕК, є суттєві пошкодження

 

У четвер, 29 грудня, ворог знову атакував енергетичний об'єкт ДТЕК. Унаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ця ТЕС і раніше піддавалася атакам з боку росіян. Через сьогоднішній обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Його доправили до лікарні.

У компанії наголосили, що це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетних ворожих ударів були завдані пошкодження певним об'єктам генерації та електромережам. Через це складна ситуація з електроеенргією утворилася на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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