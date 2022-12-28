Київ невдовзі зможе повернутися до планових графіків відключень світла – Yasno

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, відключення стають більш прогнозованими завдяки неймовірній роботі енергетиків. Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у понеділок, 28 грудня.

Коваленко зазначив, що кияни можуть самі пересвідчитися, що у столиці покращилося становище з електропостачанням.

"Перш за все, колеги бачать, що ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Відключення стають більш прогнозованими, завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте. Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами", - написав Коваленко.

Гендиректор компанії закликав громадян використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів, особливо не вмикати всі прилади у розетку в перші 15 хвилин після подання світла.

Як повідомляли Українські Новини, 22 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що якщо не буде російських обстрілів, стабілізувати енергосистему України можна буде до літа.

У результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків та Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне обладнання.

21 листопада генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що українцям треба звикати жити у режимі відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.