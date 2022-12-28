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АНАЛІТИКА

Німеччина купила для України 480 генераторів, половина вже доставлені

 

Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.

"Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те ж саме стосується евакуації поранених і постраждалих. Ми вже евакуювали 600 осіб, багато з яких були важко поранені і зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині", - сказав глава МВС Ненсі Фезер.

THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійних лих федерального уряду з добровільними і штатними співробітниками, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів і несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.
 

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