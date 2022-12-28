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Усі дев 'ять блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимально можливій потужності - «Енергоатом»
13:59 28.12.2022 |
НАЕК "Енергоатом" підтвердила роботу всіх дев'яти блоків українських АЕС - Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської - на максимально можливій потужності.
"Сьогодні, як і раніше, всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності", - заявила компанія в телеграм-каналі.
Там пояснили, що поширена сьогодні у низці ЗМІ інформація про зупинення роботи українських атомних енергоблоків є помилковою.
Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" вранці середи повідомила, що низку блоків електростанцій було зупинено через обстріл росіянами газової інфраструктури у східному регіоні. Водночас у компанії з міркувань безпеки не зазначили, які блоки було зупинено.
У свою чергу голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ніч на середу повідомив, що в цій області всі котельні, які працюють на газі, зупинилися через пошкодження обстрілами РФ магістрального газопроводу в Харківській області.
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