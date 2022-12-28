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АНАЛІТИКА

Дефіцит електроенергії в енергосистемі збільшився внаслідок обстрілу газової інфраструктури на сході країни, – «Укренерго»

 

Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас наголошується, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

"Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в "Укренерго", енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об'єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час.

Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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