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В Україні з 1 січня зміниться тариф на послуги постачальника «останньої надії»
10:30 28.12.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на I квартал 2023 року.
Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, із 1 січня тариф на послуги постачальника «останньої надії» становитиме 517,04 грн/МВт-год. (без урахування податку на додану вартість).
Наразі діють спеціальні обов'язки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 року № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483», згідно з якою постачальник «останньої надії» фінансується за рахунок кошторису і на цей період тариф на його послуги встановлено на нульовому рівні. Дія спеціальних обов'язків закінчується 31 грудня поточного року. У зв'язку з цим виникає необхідність оновлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на 1 квартал 2023 року.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% в залежності від регіону на наступні півроку.
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