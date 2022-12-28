В Україні цьогоріч пробурили 47 нових газових свердловин

АТ «Укргазвидобування» пробурило у 2022 році 47 нових свердловин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Фейсбуці.

«47 нових свердловин у цьому році пробурило Укргазвидобування, незважаючи на обстріли та постійний терор енергетичної інфраструктури», - зауважив він.

Також голова правління наголосив, що через об'єктивні причини спостерігається скорочення видобутку на сході України. Водночас, на заході країни збільшуються показники.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року буровий підрозділ Укргазвидобування - Укрбургаз - встановив рекорд із місячної проходки буріння, це 30 505 м.