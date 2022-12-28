У США говорять про труднощі в допомозі відновленню енергосистеми України – ЗМІ

Ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів і несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

Про це телеканалу CNN розповіло поінформоване американське джерело, передає "Європейська правда".

За його словами, США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором.

Крім того, деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах.

У зв'язку з цим США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони допоможе Україні протистояти російським атакам на критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане Штатами та їхніми партнерами, не було знищене.

У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для української сторони об'єктів критичної інфраструктури, яка буде використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.

Нагадаємо, в середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Масштабні відключення електроенергії в Україні тривають із жовтня в результаті ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що метою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України частково був підрив волі українців до опору, але доказів ефективності такої стратегії немає.