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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив правила охорони електромереж

 

Кабінет міністрів затвердив Правила охорони електричних мереж для учасників ринку електричної енергії.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Правилами врегульовано питання щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами.

Мельничук зазначив, що правила так само стосуватимуться підприємців, у власності яких перебувають обʼєкти передачі електричної енергії або які здійснюють їх експлуатацію, а також яким надано у власність або користування земельні ділянки, на яких розміщуються обʼєкти передачі електричної енергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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