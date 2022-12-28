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Кабмін затвердив правила охорони електромереж
23:28 27.12.2022 |
Кабінет міністрів затвердив Правила охорони електричних мереж для учасників ринку електричної енергії.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, Правилами врегульовано питання щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами.
Мельничук зазначив, що правила так само стосуватимуться підприємців, у власності яких перебувають обʼєкти передачі електричної енергії або які здійснюють їх експлуатацію, а також яким надано у власність або користування земельні ділянки, на яких розміщуються обʼєкти передачі електричної енергії.
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