Кабмін спрощує будівництво повітряних ліній електропередач та підстанцій, скасувавши вимогу оцінки впливу на довкілля - Шмигаль

Кабінет Міністрів спрощує будівництво повітряних ліній електропередач та підстанцій, скасувавши вимогу щодо проведення оцінки впливу на довкілля для таких об'єктів, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач та підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу здійснення оцінки впливу на довкілля на такі об'єкти", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни.