В енергосистемі України зменшився дефіцит потужності, але збільшилося споживання, – «Укренерго»

Дефіцит потужності в українській енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Утім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Адже в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання, пояснюють у компанії.

"Це пов'язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.