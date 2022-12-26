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АНАЛІТИКА

Дефіцит потужності залишається суттєвим, аварійні відключення – у Києві та п'яти областях

 

Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Аварійні відключення світла запроваджені у Києві та п'яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

На об'єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи.

Наголошується, що через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об'єктів вимагає значного часу.

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - додали енергетики.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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