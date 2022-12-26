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ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів
11:20 26.12.2022 |
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.
Про це пише місцеве інформаційне агентство WAM, передає Інтерфакс-Україна.
"Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, які постраждали від війни", - йдеться в повідомленні.
Зокрема Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.
Також близько 1200 побутових генераторів доставили до Варшави, а решту країна передасть у січні.
ОАЕ надають генератори в межах гуманітарної допомоги на суму $100 млн, яку країна виділила для України.
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