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Фінляндія виділяє 5 млн євро на програму «зеленого» відновлення України
09:03 26.12.2022 |
Уряд Фінляндії вирішив передати п'ять мільйонів євро на програму "Зелене відновлення" Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), покликаної сприяти відбудові України з урахуванням кліматичних змін.
Як передає "Європейська правда", про це в п'ятницю оголосило міністерство закордонних справ Фінляндії.
Програма "Зелене відновлення" надає фінансування та технічну допомогу місцевій владі України для реалізації проєктів, що сприяють повоєнній відбудові та вирішенню гуманітарної кризи на шляху до більш сталого "зеленого" переходу.
Програма відновлення сприятиме впровадженню сучасних, енергоефективних рішень та, у довгостроковій перспективі, "зеленому" переходу України шляхом скорочення використання викопних видів палива.
"Дуже важливо, щоб під час реконструкції та відновленні враховувалися також потреби людей з інвалідністю та гендерна рівність. За даними ООН, кожна четверта сім'я внутрішньо переміщених осіб має члена сім'ї з інвалідністю - їхній доступ до житла та громадських будівель має бути забезпечений", - прокоментував міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скінарі.
Програма "Зелене відновлення" для України, якою керує НЕФКО, є багатосторонньою донорською ініціативою. Програма стартувала у липні 2022 року, а її першими донорами стали ЄС, Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує взяти участь у відновленні зруйнованої під час бойових дій інфраструктури у Чернігівській області.
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