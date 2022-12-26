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АНАЛІТИКА

До України прибули 25 генераторів з Японії: як їх будуть використовувати

 

До України прибули 25 генераторів від уряду Японії. Їх будуть використовувати у сильні морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Японії в Україні у Twitter.

"З 20 по 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії. Їх планують використовувати для забезпечення опаленням та водою у сильні морози", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що Японія передасть Україні 242 генератори, а також трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання для відновлення зруйнованих електромереж.

Крім того, енергетиками України та Японії зараз узгоджується специфікація обладнання для другого пакету допомоги Японії, до якого увійдуть трансформатори, вимикачі, кабелі, дроти та інше обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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